«РБ Лейпциг» сделал предложение экс-тренеру дортмундской «Боруссии»

После увольнения Доменико Тедеско представители «РБ Лейпцига» вступили в переговорный процесс с экс-главным тренером дортмундской «Боруссии» Марко Розе. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, «быки» предложили 45-летнему специалисту двухлетнее трудовое соглашение.

Об отставке Тедеско было объявлено сегодня, 7 сентября. Тренер покинул свой пост после провального старта в Лиге чемпионов. В первом туре «быки» на своем поле уступили «Шахтёру» со счетом 1:4. 36-летний специалист занимал пост рулевого команды с декабря 2021 года.