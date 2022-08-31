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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Боруссии» стал трансферной целью «Барселоны»

 
31 Августа 2022 • 10:28 Комментировать

Фланговый защитник сборной Бельгии Тома Менье, выступающий на клубном уровне за дортмундскую «Боруссию», может сменить немецкую Бундеслигу на испанскую Ла Лигу.

Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, латераль является трансферной целью каталонской «Барселоны». Менье – приоритетный вариант для «сине-гранатовых» на правый фланг обороны.

Сам футболист готов к переезду в Испанию, если клубы договорятся о трансфере.

Тома защищает цвета «Боруссии» с лета 2020 года. Его контракт со «шмелями» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 6,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Тома Менье Трансферы футбола - лето 2022
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