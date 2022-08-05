Мане: «Бавария» победит «Ливерпуль»

Новичок мюнхенской «Баварии» Садио Мане высказался о возможной встрече с «Ливерпулем», за который выступал до переезда в чемпионат Германии.

«У меня есть любимый гол. Этот мяч я забил в ворота «Баварии». Однако это уже в прошлом. Теперь я ставлю его на второе место в списке своих любимых голов. Если мы встретимся с «Ливерпулем», то, без сомнений, «Бавария» победит мерсисайдцев», - передает слова сенегальского вингера таблоид The Mirror.

Садио пополнил ряды мюнхенского коллектива в текущее трансферное окно. Он заключил с «Баварией» долгосрочный контракт до середины 2025 года.