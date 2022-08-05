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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане: «Бавария» победит «Ливерпуль»

05 Августа 2022 • 07:06 Комментировать (2)

Новичок мюнхенской «Баварии» Садио Мане высказался о возможной встрече с «Ливерпулем», за который выступал до переезда в чемпионат Германии.

«У меня есть любимый гол. Этот мяч я забил в ворота «Баварии». Однако это уже в прошлом. Теперь я ставлю его на второе место в списке своих любимых голов. Если мы встретимся с «Ливерпулем», то, без сомнений, «Бавария» победит мерсисайдцев», - передает слова сенегальского вингера таблоид The Mirror.

Садио пополнил ряды мюнхенского коллектива в текущее трансферное окно. Он заключил с «Баварией» долгосрочный контракт до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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05.08  21:30 Айнтрахт Фр ... Бавария 6.10 5.10 1.45
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