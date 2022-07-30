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Анхелиньо может отправиться в другой немецкий клуб

30 Июля 2022 • 13:56 Комментировать

Защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо может сменить клубную прописку в это трансферное окно. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, приобретение испанца рассматривает немецкий «Хоффенхайм», который как раз недавно продал «РБ Лейпцигу» своего левого защитника Давида Раума.

Сам Анхелиньо был удивлён трансфером Раума, поэтому теперь сомневается в своём будущем в команде Доменико Тедеско. «Хоффенхайм» уже начал переговоры с «РБ Лейпцигом» о потенциальном трансфере, но всё находится на ранней стадии.

Напомним, что Анхелиньо в своё время перебрался в «РБ Лейпциг» из «Манчестер Сити». Игроком также интересовалась каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм РБ Лейпциг Анхелиньо Трансферы футбола - лето 2022
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