Лапорта ответил на критику со стороны Нагельсманна

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал недавнее заявление главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

«Барселона» - единственный клуб в мире, у которого нет денег, но зато они покупают всех игроков, которых хотят. Я не знаю, как они это делают», - сказал ранее Нагельсманн о трансферной политике «Барселоны».

Лапорта посоветовал немецкому тренеру обращать больше внимания на собственные дела и проблемы.

«Я уважаю всех и не вмешиваюсь в дела других. Пусть говорят, что хотят. Скорее всего, это от недостатка понимания силы нынешней «Барселоны» и энергичности нового правления. «Барса» вернулась!» - сказал Лапорта.

Каталонский клуб на данный момент является первым в списке команд, потративших более всего денег на трансферы в летнее межсезонье.