«Бавария» посредством своего официального сайта объявила о переходе в клуб защитника Маттайса де Лихта. 22-летний голландский футболист перебрался в немецкий гранд из «Ювентуса» после трёх сезонов в Турине. Де Лихт подписал трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2026/2027.

Напомним, что Маттайса де Лихта слухи связывали сразу с несколькими европейскими топ-клубами, но он выбрал «Баварию». Дебютировать за мюнхенцев защитник может уже 30 июля. В этот день «Бавария» сразится с «РБ Лейпцигом» за Суперкубок Германии.

За «Ювентус» Маттайс де Лихт провёл 117 матчей, в которых забил восемь голов.