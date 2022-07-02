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Чемпионат Германии. Бундеслига

Новая форма «Баварии» с уникальным сочетанием цветов фото

02 Июля 2022 • 06:11 Комментировать

В сети появились снимки новой выездной формы мюнхенской «Баварии», в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Как информирует портал Footyheadlines, гостевой комплект экипировки чемпиона Бундеслиги изготовлен в белом цвете с золотыми элементами. Техническим партнером мюнхенского гранда является немецкая компания Adidas.

Стоит отметить, что сочетание белого и золотого цветов будет впервые задействовано при изготовлении формы «Баварии».

В прошлом сезоне подопечные Юлиана Нагельсманна в очередной раз завоевали чемпионский титул в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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