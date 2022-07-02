В сети появились снимки новой выездной формы мюнхенской «Баварии», в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Как информирует портал Footyheadlines, гостевой комплект экипировки чемпиона Бундеслиги изготовлен в белом цвете с золотыми элементами. Техническим партнером мюнхенского гранда является немецкая компания Adidas.

Стоит отметить, что сочетание белого и золотого цветов будет впервые задействовано при изготовлении формы «Баварии».

В прошлом сезоне подопечные Юлиана Нагельсманна в очередной раз завоевали чемпионский титул в Германии.