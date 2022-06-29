«Барселона» сделала очередное предложение по трансферу Левандовски

Мюнхенская «Бавария» получила очередное предложение от каталонской «Барселоны» по трансферу польского нападающего Роберта Левандовски, утверждает Bild.

«Сине-гранатовые» заявили о готовности заплатить за 33-летнего звездного бомбардира 40 миллионов евро плюс различные бонусы. Однако мюнхенская сторона в этом вопросе непоколебима – чемпион Германии оценивает своего лидера минимум в 50 миллионов.

Левандовски ранее заявил, что больше не хочет играть за «Баварию» и желает присоединиться к «Барселоне». Трансферу мешает контракт поляка, рассчитанный до лета следующего года.