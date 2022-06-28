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Гётце высказался о переходе в «Айнтрахт»

28 Июня 2022 • 21:12 Комментировать

Бывший полузащитник ПСВ Марио Гётце поделился эмоциями от перехода в «Айнтрахт».

Гётце сказал L'Equipe, что было много факторов, которые убедили его перейти в «Айнтрахт». К ним относятся болельщики, чемпионат, стадион. Переговоры велись только с официальными представителями клуба, это стало решающим фактором в переходе. Хочется доказать самому себе, что способен работать и прогрессировать.  

30-летний футболист перешел в «Айнтрахт» из нидерландского ПСВ, в котором играл с 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 51 встрече во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Айнтрахт Франкфурт Марио Гётце
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