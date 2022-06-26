«Барселона» подготовила последнее предложение по Левандовски

«Барселона» рассчитывает закрыть сделку по покупке Роберта Левандовски как можно скорее. На новой неделе каталонский клуб сделает последнее предложение «Баварии». По данным испанского издания Sport, речь пойдёт о сумме в районе 40 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселона» хочет положить на стол предложение, в котором будет мало места для дальнейшего обсуждения. В испанском клубе хотят, чтобы Левандовски как можно скорее подписал контракт и смог отправиться в предсезонное турне.

Ранее Роберт Левандовски говорил о желании примерить на себе футболку «Барселоны». При этом действующий контракт связывает поляка с «Баварией» ещё на год.