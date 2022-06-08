Флик назвал лучшего вратаря мира

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о голкипере «бундестим» и мюнхенской «Баварии» Мануэле Нойере после встречи с англичанами. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Мануэль – лучший вратарь мирового футбола. В прошедшем поединке против Англии он совершил несколько отличных сейвов», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

После двух туров групповой стадии Лиги наций немецкая сборная располагается на третьем месте в таблице. Следующий поединок Германия сыграет против Венгрии, встреча запланирована на 11 июня.