Гнабри: «Для меня, как и для Левандовски, дело не только в деньгах»

Нападающий Серж Гнабри намеревается покинуть «Баварию», и он пояснил причины своего желания расстаться с клубом. По его словам, дело не только в деньгах - Гнабри жаждет новый вызов. Также он прокомментировал параллельную ситуацию с Левандовски - поляк также желает покинуть клуб.

- По мне, дела в этом смысле идут плохо, как с одной стороны, так и с другой. Говорю это как коллега по команде, так и как представитель клуба. Думаю, можно все решить миром. Представление, что мы все думаем лишь о деньгах, в корне неверное. Есть другие очень важные факторы. Не только деньги показывают то, как тебя ценят, - цитирует Гнабри ITASportPress.