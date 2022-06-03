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Гнабри: «Для меня, как и для Левандовски, дело не только в деньгах»

03 Июня 2022 • 18:09 Комментировать

Нападающий Серж Гнабри намеревается покинуть «Баварию», и он пояснил причины своего желания расстаться с клубом. По его словам, дело не только в деньгах - Гнабри жаждет новый вызов. Также он прокомментировал параллельную ситуацию с Левандовски - поляк также желает покинуть клуб.

- По мне, дела в этом смысле идут плохо, как с одной стороны, так и с другой. Говорю это как коллега по команде, так и как представитель клуба. Думаю, можно все решить миром. Представление, что мы все думаем лишь о деньгах, в корне неверное. Есть другие очень важные факторы. Не только деньги показывают то, как тебя ценят, - цитирует Гнабри ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Серж Гнабри
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