Экс-тренер «Динамо» официально возглавил «Герту»

Бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц официально стал новым главным тренером берлинской «Герты».

Как сообщает пресс-служба берлинского клуба, немецкий специалист официально возглавил столичную команду. Шварц подписал с «Гертой» соглашение до лета 2024 года. Напомним, что до этого с клубом из Берлина работал опытный Феликс Магат, который оставил «Герту» в элитном немецком дивизионе.

Сандро Шварц последние несколько лет весьма успешно работал с московским «Динамо». Под шефством немецкого специалиста динамовцы в прошедшем сезоне заняли третью строчку в РПЛ и дошли до финала Кубка России.