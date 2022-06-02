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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-тренер «Динамо» официально возглавил «Герту»

02 Июня 2022 • 10:53 Комментировать

Бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц официально стал новым главным тренером берлинской «Герты».

Как сообщает пресс-служба берлинского клуба, немецкий специалист официально возглавил столичную команду. Шварц подписал с «Гертой» соглашение до лета 2024 года. Напомним, что до этого с клубом из Берлина работал опытный Феликс Магат, который оставил «Герту» в элитном немецком дивизионе.

Сандро Шварц последние несколько лет весьма успешно работал с московским «Динамо». Под шефством немецкого специалиста динамовцы в прошедшем сезоне заняли третью строчку в РПЛ и дошли до финала Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Динамо Москва Бундеслига Сандро Шварц
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