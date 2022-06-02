Мюллер хотел бы, чтобы Левандовски остался в «Баварии»

Немецкий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер признался журналистам, что хотел бы, чтобы Роберт Левандовски остался в мюнхенском клубе.

Мюллер сказал Sport1, что очень хотел бы, чтобы польский футболист остался в мюнхенской команде. Немец отметил, что «Бавария» уже много раз проходила через подобные ситуации, например, когда в своё время Франк Рибери хотел перейти в «Реал», но в итоге француз всё же принял решение остаться в клубе из Мюнхена.

Напомним, что Роберт Левандовски этим летом хочет покинуть «Баварию». Главным претендентом на подписание польского бомбардира считается «Барселона».