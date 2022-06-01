«Бавария» в ближайшее время объявит и новом трансфере

В ближайшее время «Бавария» объявит о переходе полузащитника «Аякса» Райна Гравенберха, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, голландский футболист уже прошёл медосмотр и поставил свою подпись под контрактом с мюнхенским клубом до лета 2027 года.

В минувшем сезоне 20-летний Гравенберх провёл за «Аякс» 42 матча, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Отметим, что полузащитник является воспитанником амстердамского клуба.

Ранее сообщалось о переходе в «Баварию» другого игрока из «Аякса» — марокканского защитника Мазрауи.