Мазрауи официально стал игроком «Баварии»

Защитник сборной Марокко Нуссер Мазрауи официально завершил свой переход в мюнхенскую «Баварию» на правах свободного агента. Напомним, что до этого защитник длительное время выступал за амстердамский «Аякс».

Мазрауи подписал контракт с «Баварией» сроком до 2026 года. В ближайшее время к нему может присоединиться одноклубник по амстердамскому «Аяксу» Райан Гравенберх, который тоже близок к переезду в Мюнхен.

Напомним, что в услугах Мазрауи в одно время также была заинтересована каталонская «Барселона», но финансовые требования игрока по зарплате смогла удовлетворить только «Бавария».