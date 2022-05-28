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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хави подтвердил интерес «Барселоны» к Левандовски

28 Мая 2022 • 00:20 Комментировать

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес заявил о том, что переговоры с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски действительно ведутся.

«Левандовски является одним из вариантов для «Барселоны», но у него действующий контракт с клубом, поэтому будет тяжело», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер отметил, что президент команды Жоан Лапорта заявил о том, что «Барселона» может усилить свой состав, для этого имеются определенные средства.  

33-летний польский форвард принял участие в 46 матчах за «Баварию» в минувшем сезоне, забил 50 голов и сделал семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски Фабрицио Романо
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