Калайджич может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Переход нападающего «Штутгарта» Саши Калайджича в «Боруссию» из Дортмунда более вероятен, чем в «Баварию».

Мюнхенский клуб не смог убедить форварда, несмотря на два раунда переговоров. Нападающий больше склоняется к переезду в Дортмунд, считая, что там он получит гарантированное место в стартовом составе, сообщает Bild.

Тем не менее, для подписания Калайджича, трансфер которого оценивается в 35 миллионов евро, «Боруссии» сначала нужно будет избавиться от одного из своих звездных игроков. Сам форвард пока не торопится с принятием решения.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.