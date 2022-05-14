«Боруссия» хочет подписать Экитика и Алле

Руководители дортмундской «Боруссии» хотят в летнее трансферное окно серьёзно усилить атакующую линию.

По информации Sky Sport, дортмундская команда, которая уже подписала Карима Адейеми, планирует этим летом также заполучить в свои ряды форварда «Аякса» Себастьяна Алле или молодого нападающего «Реймса» Юго Экитика. Напомним, что главный бомбардир «Боруссии» в лице Эрлинга Холанна после окончания сезона сменит клубную прописку и перейдёт в «Манчестер Сити».

Алле в этом сезоне провёл в голландской лиге 30 матчей и забил 21 гол, а Экитик в 22 встречах французского чемпионата отметился девятью забитыми мячами.