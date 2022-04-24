«Герта» победила принципиального соперника в Бундеслиге

Завершился последний матч воскресной программы немецкой Бундеслиги, в котором «Герта» на своём поле переиграла «Штуттгарт».
Победу хозяевам поля принесли голы, забитые Дейви Зельке с передачи Марвина Платтенхардта и Исхака Бельфодиля, которому ассистировал Максимилиан Миттельштедт.
Победа над принципиальным соперником позволила «Герте» оторваться от «Штуттгарта» на четыре очка в турнирной таблице. «Штуттгарт» занимает 16-ю строчку, которая требует проведение стыкового матча протий команды второй Бундеслиги.
Протокол игры
(1:0) Зельке Дейви7'
(2:0) Бельфодиль Исхак 90'
Лотка Марсель•Пекарик Петер•Боята Дедрик•Кемпф Марк-Оливер•Платтенхардт Марвин 47' (Бьоркан Фредерик ( 47') •Тусар Люка•Аскасибар Сантьяго•Дарида Владимир 65' 75' (Штарк Никлас ( 75') •Боатенг Кевин-Принс 64' (Миттельштедт Максимилиан ( 64') •Сердар Суат 64' (Бельфодиль Исхак ( 64') •Зельке Дейви 80' (Эккеленкамп Юрген ( 80')
Запасные: Дордой Мартон•Кристенсен Оливер•Каде Антон
Мюллер Флориан•Штенцель Паскаль 25' (Томми Эрик ( 25') •Мавропанос Константинос•Ито Хироки•Соса Борна•Эндо Ватару • 43'Антон Вальдемар•Мангаля Орель 72' (Тибиди Алексис ( 72') •Томаш Тьягу 89' (Кулибали Танги ( 89') •Фюрих Крис 89' (Мийо Энцо ( 89') •Калайджич Саша
24 апреля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).