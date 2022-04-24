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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Герта» победила принципиального соперника в Бундеслиге

24 Апреля 2022 • 20:32 Комментировать
Герта
2:0
Штуттгарт
окончен

Завершился последний матч воскресной программы немецкой Бундеслиги, в котором «Герта» на своём поле переиграла «Штуттгарт».

Победу хозяевам поля принесли голы, забитые Дейви Зельке с передачи Марвина Платтенхардта и Исхака Бельфодиля, которому ассистировал Максимилиан Миттельштедт.

Победа над принципиальным соперником позволила «Герте» оторваться от «Штуттгарта» на четыре очка в турнирной таблице. «Штуттгарт» занимает 16-ю строчку, которая требует проведение стыкового матча протий команды второй Бундеслиги.

Протокол игры  
Герта 1:0Штуттгарт

(1:0) Зельке Дейви7'

(2:0) Бельфодиль Исхак 90'

   
Лотка МарсельПекарик ПетерБоята ДедрикКемпф Марк-ОливерПлаттенхардт Марвин  47' (Бьоркан Фредерик (  47') Тусар ЛюкаАскасибар СантьягоДарида Владимир   65'  75' (Штарк Никлас (  75') Боатенг Кевин-Принс  64' (Миттельштедт Максимилиан (  64') Сердар Суат  64' (Бельфодиль Исхак (  64') Зельке Дейви  80' (Эккеленкамп Юрген (  80')
Запасные: Дордой МартонКристенсен ОливерКаде Антон
Мюллер ФлорианШтенцель Паскаль  25' (Томми Эрик (  25') Мавропанос КонстантиносИто ХирокиСоса БорнаЭндо Ватару   43'Антон ВальдемарМангаля Орель  72' (Тибиди Алексис (  72') Томаш Тьягу  89' (Кулибали Танги (  89') Фюрих Крис  89' (Мийо Энцо (  89') Калайджич Саша
Запасные: Беяз ОмерФёрстер ФилиппБаццоли ЛукаКлимович МатеоБредлов Фабиан
24 апреля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Герта Штуттгарт
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окончен Бохум 0:2 Аугсбург 2.25 3.15 3.50
окончен Герта 2:0 Штуттгарт 3.35 3.30 2.25
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