Магат провёл 500-й матч в Бундеслиге в качестве наставника

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Герта» принимала в домашнем матче «Штутгарт» и добилась уверенной победы, забив по голу в каждом из таймов. Таким образом, берлинский клуб приличествующим образом отметил 500-й матч своего наставника Феликса Магата в качестве тренера одной из команд Бундеслиги. По этому параметру Магат вышел на седьмое место в истории немецких чемпионатов.

Он возглавил «Герту» совсем недавно - чуть более месяца тому назад. За это время «Герта» одержала три победы, но также и проиграла два матча. Сейчас команда занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.