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Чемпионат Германии. Бундеслига

Магат провёл 500-й матч в Бундеслиге в качестве наставника

24 Апреля 2022 • 23:55 Комментировать
Герта
2:0
Штуттгарт
окончен

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Герта» принимала в домашнем матче «Штутгарт» и добилась уверенной победы, забив по голу в каждом из таймов. Таким образом, берлинский клуб приличествующим образом отметил 500-й матч своего наставника Феликса Магата в качестве тренера одной из команд Бундеслиги. По этому параметру Магат вышел на седьмое место в истории немецких чемпионатов.

Он возглавил «Герту» совсем недавно - чуть более месяца тому назад. За это время «Герта» одержала три победы, но также и проиграла два матча. Сейчас команда занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Герта Феликс Магат
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окончен Герта 2:0 Штуттгарт 3.35 3.30 2.25
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