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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» скоро сделает заявление относительного нового контракта с Нойером

18 Апреля 2022 • 16:41 Комментировать

Менеджмент «Баварии» готов порадовать болельщиков плодами своей работы по вопросам продления контрактов с лидерами команды.

Издание Sky Sport сообщает, что клуб практически договорился по новому контракту с капитаном — Мануэлем Нойером.

Стороны фактически согласовали все детали нового соглашения. 36-летний футболист поставит подпись под контрактом до лета 2025 года.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.

Не так давно пришла новость о пролонгации соглашения с полузащитником Томасом Мюллером до лета 2025 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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