«Бавария» скоро сделает заявление относительного нового контракта с Нойером

Менеджмент «Баварии» готов порадовать болельщиков плодами своей работы по вопросам продления контрактов с лидерами команды.

Издание Sky Sport сообщает, что клуб практически договорился по новому контракту с капитаном — Мануэлем Нойером.

Стороны фактически согласовали все детали нового соглашения. 36-летний футболист поставит подпись под контрактом до лета 2025 года.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.

Не так давно пришла новость о пролонгации соглашения с полузащитником Томасом Мюллером до лета 2025 года.