«Кёльн» победил «Майнц», уступая к 55-й минуте со счетом 0:2

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Кёльн» на домашней арене «Рейн Энерги» добился волевой победы над «Майнцем» (3:2).

Гости открыли счет на 14-й минуте, отличился форвард Джонатан Буркардт. В начале второго тайма преимущество удвоил Карим Онисиво.

Однако, спустя пять минут один гол отыграл Эльес Шкири. На 78-й минуте Деян Любичич сравнял счет. А еще через четыре минуты волевую победу хозяевам принес нападающий Люка Яннис Килиан.

«Кёльн» продолжает борьбу за участие в еврокубках в следующем сезоне. «Козлы» на данный момент отстают от «Хоффенхайма», который идет на шестом месте на одно очко.

«Майнц» потерпел второе поражение подряд и с 38 очками остался на 10-м месте.