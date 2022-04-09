«Кёльн» победил «Майнц», уступая к 55-й минуте со счетом 0:2

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Кёльн» на домашней арене «Рейн Энерги» добился волевой победы над «Майнцем» (3:2).
Гости открыли счет на 14-й минуте, отличился форвард Джонатан Буркардт. В начале второго тайма преимущество удвоил Карим Онисиво.
Однако, спустя пять минут один гол отыграл Эльес Шкири. На 78-й минуте Деян Любичич сравнял счет. А еще через четыре минуты волевую победу хозяевам принес нападающий Люка Яннис Килиан.
«Кёльн» продолжает борьбу за участие в еврокубках в следующем сезоне. «Козлы» на данный момент отстают от «Хоффенхайма», который идет на шестом месте на одно очко.
«Майнц» потерпел второе поражение подряд и с 38 очками остался на 10-м месте.
Протокол игры
|14'Буркардт Джонатан (0:1)
|55'Онисиво Карим (0:2)
|(1:2) Скири Эйе60'
|(2:2) Любичич Деян78'
|(3:2) Килиан Лука82'
Швебе Марвин•Эхизибуэ Кингсли•Килиан Лука•Шабо Юлиан • 34'Хорн Яннес 59' (Эзкан Салих ( 59') •Скири Эйе•Хектор Йонас•Дуда Ондрей 59' (Любичич Деян ( 59') •Ут Марк 84' (Лемперте Тим ( 84') •Кайнц Флориан 59' (Шауб Луис ( 59') •Модест Антони 79'
Центнер Робин•Бель Штефан•Хак Александер 46' (Немет Давид ( 46') •Ньякат Мусса•Видмер Сильван 86' (Ингвартсен Маркус ( 86') •Стах Антон • 65'Кор Доминик 86' (Штёгер Кевин ( 86') •Аарон Мартин • 36'Буркардт Джонатан 86' (Брозински Даниэль ( 86') •Бутьюс Жан-Поль 84' (Ли Чхэ-Сон II ( 84') •Онисиво Карим
09 апреля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).