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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» победил «Майнц», уступая к 55-й минуте со счетом 0:2

09 Апреля 2022 • 18:38 Комментировать
Кёльн
3:2
Майнц
окончен

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Кёльн» на домашней арене «Рейн Энерги» добился волевой победы над «Майнцем» (3:2).

Гости открыли счет на 14-й минуте, отличился форвард Джонатан Буркардт. В начале второго тайма преимущество удвоил Карим Онисиво.

Однако, спустя пять минут один гол отыграл Эльес Шкири. На 78-й минуте Деян Любичич сравнял счет. А еще через четыре минуты волевую победу хозяевам принес нападающий Люка Яннис Килиан.

«Кёльн» продолжает борьбу за участие в еврокубках в следующем сезоне. «Козлы» на данный момент отстают от «Хоффенхайма», который идет на шестом месте на одно очко.

«Майнц» потерпел второе поражение подряд и с 38 очками остался на 10-м месте.    

Протокол игры  
Кёльн 3:2Майнц
  14'Буркардт Джонатан (0:1)
  55'Онисиво Карим (0:2)
(1:2) Скири Эйе60'   
(2:2) Любичич Деян78'   
(3:2) Килиан Лука82'   
Швебе МарвинЭхизибуэ КингслиКилиан ЛукаШабо Юлиан   34'Хорн Яннес  59' (Эзкан Салих (  59') Скири ЭйеХектор ЙонасДуда Ондрей  59' (Любичич Деян (  59') Ут Марк  84' (Лемперте Тим (  84') Кайнц Флориан  59' (Шауб Луис (  59') Модест Антони   79'
Запасные: Шиндлер КингслиОбуз МарвинАррей-Мби БрайтОстрак ТомашХорн ТимоОлесен Матиас
Центнер РобинБель ШтефанХак Александер  46' (Немет Давид (  46') Ньякат МуссаВидмер Сильван  86' (Ингвартсен Маркус (  86') Стах Антон   65'Кор Доминик  86' (Штёгер Кевин (  86') Аарон Мартин   36'Буркардт Джонатан  86' (Брозински Даниэль (  86') Бутьюс Жан-Поль  84' (Ли Чхэ-Сон II (  84') Онисиво Карим
Запасные: Небель ПаульБаррейро ЛеандроДамен ФиннЛукоки Андерсон
09 апреля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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окончен Кёльн 3:2 Майнц
окончен Бавария 1:0 Аугсбург 1.16 8.50 15.00
окончен Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М 4.70 4.05 1.70
окончен Вольфсбург 4:0 Арминия
Идет 24 минута Герта 0:0 Унион Берлин 2.75 3.70 2.46
10.04  16:30 Бохум ... Байер Л 4.20 4.00 1.80
10.04  18:30 Айнтрахт Фр ... Фрайбург 2.30 3.70 3.00
10.04  20:30 РБ Лейпциг ... Хоффенхайм 1.67 4.30 4.80
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Сегодня, 09 Апреля
18:38 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» победил «Майнц», уступая к 55-й минуте со счетом 0:2
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