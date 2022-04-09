Азар может воссоединиться с братом в «Боруссии»

Футболист мадридского «Реала» Эден Азар может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Cadena Ser.

По информации источника, помимо «шмелей», в бельгийце заинтересованы «Милан» и лондонский «Арсенал». Однако именно немецкий клуб имеет самые большие шансы на подписание Азара, так как за «Боруссию» выступает младший брат футболиста Торган. Подчёркивается, что с возможным уходом Эрлинга Холанна этот трансфер никак не связан.

Азар выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Испании 31-летний Азар провёл 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт бельгийца с королевским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.