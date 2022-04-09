Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Азар может воссоединиться с братом в «Боруссии»

09 Апреля 2022 • 15:33 Комментировать
Кёльн
...
Майнц
Через 0 ч. 24 мин.

Футболист мадридского «Реала» Эден Азар может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Cadena Ser.

По информации источника, помимо «шмелей», в бельгийце заинтересованы «Милан» и лондонский «Арсенал». Однако именно немецкий клуб имеет самые большие шансы на подписание Азара, так как за «Боруссию» выступает младший брат футболиста Торган. Подчёркивается, что с возможным уходом Эрлинга Холанна этот трансфер никак не связан.

Азар выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Испании 31-летний Азар провёл 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт бельгийца с королевским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН МАЙНЦ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.04  16:30 Кёльн ... Майнц 2.45 3.55 2.85
09.04  16:30 Бавария ... Аугсбург 1.07 15.00 30.00
09.04  16:30 Гройтер Фюрт ... Боруссия М 4.20 4.10 1.80
09.04  16:30 Вольфсбург ... Арминия 1.81 3.85 4.40
09.04  19:30 Герта ... Унион Берлин 2.75 3.70 2.46
10.04  16:30 Бохум ... Байер Л 4.20 4.00 1.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
16:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» — «Аугсбург»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:51 · Германия. Бундеслига
Розе объяснил голевую засуху Холанна травмой
15:33 · Германия. Бундеслига
Азар может воссоединиться с братом в «Боруссии»
12:08 · Германия. Бундеслига
Холанн не может забить в пяти матчах кряду
10:45 · Германия. Бундеслига
Рибери считает, что Левандовски должен был выиграть «Золотой мяч» в 2021 году
10:03 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» летом хочет подписать форварда «Баварии»
08:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» согласовала контракт с защитником «Аякса»
00:43 · Германия. Бундеслига
Брандт установил новый рекорд Бундеслиги
00:41 · Германия. Бундеслига
Джан назвал слухи об уходе из «Боруссии» фейком
08 Апреля
23:45 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» забила два безответных мяча «Штуттгарту»
23:29 · Германия. Бундеслига
Дани Алвес: «Мбаппе стоит огромных денег, Холанн – нет» 1
21:56 · Германия. Бундеслига
Рейна получил травму в дебюте игры со «Штутгартом
21:42 · Германия. Бундеслига
«Манчестер Сити» – ещё один претендент на Беллингхема
21:00 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» — «Боруссия»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:2
15:49 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о трансферах Мазрауи и Гравенберха: «Я буду счастлив»
Все новости
Рекомендуем