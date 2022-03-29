Дортмундская «Боруссия» интересуется 2 нападающими из АПЛ

Дортмундская «Боруссия» разрабатывает план по приглашению качественного нападающего на замену Эрлингу Холанну. Норвежец принял решение покинуть Германию и ведет переговоры с ведущими клубами Европы.

«Шмели» рассматривают 2 кандидатуры на замену: Тимо Вернер («Челси») и Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), о чем сообщает издание 90min.

У Вернера есть вопросы к «Челси» по отношению к количеству игрового времени. Да и результативность форварда в Англии существенно понизилась. Есть смысл сменить обстановку.

Марсьяль не желает остаться в Манчестере, причем боссы «МЮ» также не рассчитывают на француза.