Защитник «Манчестер Сити» не перейдет в «Баварию»

Правый защитник «Манчестер Сити» Педро Порро, который находится в аренде в лиссабонском «Спортинге», не перейдет в «Баварию».

Журналист Кристиан Фальк сообщает, что испанский футболист заинтересовал менеджмент «Баварии» и лично Нагельсмана.

Педро принял решение не менять клуб. Контракт со «Спортингом» работает до лета 2022 года. После защитник может вернуться в «Манчестер Сити», но не принимал такого решения. Порро хочет и дальше продолжать развиваться в Португалии.

Еще одной причиной отсутствия трансфера в «Баварии» станут высокие запросы англичан. Вряд ли «горожане» отпустят испанца за минимальные деньги.