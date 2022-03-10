«Бавария» и «Барселона» заинтересовались Фримпонгом

«Барселона», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» заинтересовались 21-летним правым защитником леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонгом, согласно сообщению SPORT1.

Игрок пришел в «Байер» из «Селтика», которым он был приобретен из «Манчестер Сити» всего за 350 тысяч фунтов стерлингов.

Футболист сыграл 32 матча за свой клуб во всех турнирах в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

По оценке портала Transfermarkt стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.