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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» и «Барселона» заинтересовались Фримпонгом

10 Марта 2022 • 19:37 Комментировать

«Барселона», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» заинтересовались 21-летним правым защитником леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонгом, согласно сообщению SPORT1.

Игрок пришел в «Байер» из «Селтика», которым он был приобретен из «Манчестер Сити» всего за 350 тысяч фунтов стерлингов.

Футболист сыграл 32 матча за свой клуб во всех турнирах в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

По оценке портала Transfermarkt стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Боруссия Дортмунд Байер Леверкузен Джереми Фримпонг
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