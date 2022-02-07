Никлас Зюле продолжит выступать в Германии, хотя в последние дни, недели и месяцы слухи его то и дело связывали с клубами из-за рубежа. Дортмундская «Боруссия» объявила о том, что летом Зюле перейдёт в клуб из «Баварии» на правах свободного агента. Трудовое соглашение Никласа и «Боруссии» будет рассчитано на четыре сезона.

Путь в большом футболе Никлас Зюле начинал «Хоффенхайме». В «Баварии» защитник оказался летом 2017 года.

Стоит сказать, что переход игрока из «Боруссии» и «Баварию» и в обратном направлении за последние годы является нормой.