Закария уже прилетел в Турин для заключения контракта с «Ювентусом»

Очередной трансферный маневр туринского «Ювентуса» - хавбек мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария уже прилетел в Турин ради перехода в «Ювентус». Традиционное медобследование 25-летнего футболиста состоится уже завтра, после чего будет заключен контракт - как уточняет специализирующийся на переходах репортер Джанлука ди Марцио, сроком на пять лет. «Боруссия» выручит за Закарию около пяти миллионов евро, плюс еще некоторые бонусы.

Это вполне приемлемые условия с учетом того, что нынешнее соглашение с Закарией истекает уже летом, а продлевать его он явно не желал. В нынешнем сезоне он сыграл в восемнадцати матчах, при этом забил два гола и сделал еще одну результативную передачу.