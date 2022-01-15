В «Боруссии» озвучили позицию по Холанну

В дортмундской «Боруссии» высказались по поводу недавнего интервью нападающего Эрлинга Холанна, в ходе которого скандинав заявил, что клуб давит на него в вопросе будущего. Слова норвежского бомбардира прокомментировал председатель правления Ханс-Йоахим Вацке.

«Холанн достаточно спонтанный парень. Но ему это разрешается, нет проблем. Мы же считаем, что он должен иметь четкое понятие, где собирается выступать в дальнейшем. «Боруссия» не может просто сидеть и ждать до конца сезона, когда он примет решение», - приводит слова руководителя Sport1.

В СМИ давно ходят слухи о скором уходе Холанна в другой европейский клуб. Главными претендентами называются «Реал», «Манчестер Сити» и «Барселона».