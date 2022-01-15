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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» озвучили позицию по Холанну

15 Января 2022 • 09:18 Комментировать

В дортмундской «Боруссии» высказались по поводу недавнего интервью нападающего Эрлинга Холанна, в ходе которого скандинав заявил, что клуб давит на него в вопросе будущего. Слова норвежского бомбардира прокомментировал председатель правления Ханс-Йоахим Вацке.

«Холанн достаточно спонтанный парень. Но ему это разрешается, нет проблем. Мы же считаем, что он должен иметь четкое понятие, где собирается выступать в дальнейшем. «Боруссия» не может просто сидеть и ждать до конца сезона, когда он примет решение», - приводит слова руководителя Sport1.

В СМИ давно ходят слухи о скором уходе Холанна в другой европейский клуб. Главными претендентами называются «Реал», «Манчестер Сити» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Эрлинг Холанн
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