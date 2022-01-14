Летом на трансферном рынке разгорится ожесточённая борьба за подписание Эрлинга Холанна – видеть норвежского форварда в своих рядах хотят чуть ли не все европейские гранды. Как сообщает AS, сам Холанн хочет стать игроком «Реала» и играть там вместе с Килианом Мбаппе. По данным источника, об этом талантливый нападающий уже сказал своему агенту Мино Райоле.

В сезоне 2021/2022 21-летний Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» во всех соревнованиях 17 матчей. Нападающий записал на свой счёт 19 голов и 6 результативных передач на партнёров.

Ранее сообщалось, что летом выкупить Эрлинга Холанна можно за 75 миллионов евро.