Коман назвал свою цель в «Баварии»

Накануне стало известно о продлении контракта между вингером Кингсли Команом и мюнхенской «Баварией». Французский футболист в беседе с клубной пресс-службой прокомментировал сделку.

«Я выступаю за один из лучших кубов мирового футбола. Здесь ставят только самые высокие цели. В команде отличная атмосфера, которую можно сравнить с семейной.

Мои лучшие годы еще впереди, рад провести их в Мюнхене. Я нацелен снова выиграть Лигу чемпионов», - подчеркнул вингер.

Новый контракт Комана рассчитан до окончания сезона-2026/2027. За мюнхенский гранд француз выступает с лета 2015 года.