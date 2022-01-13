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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман назвал свою цель в «Баварии»

13 Января 2022 • 10:47 Комментировать

Накануне стало известно о продлении контракта между вингером Кингсли Команом и мюнхенской «Баварией». Французский футболист в беседе с клубной пресс-службой прокомментировал сделку.

«Я выступаю за один из лучших кубов мирового футбола. Здесь ставят только самые высокие цели. В команде отличная атмосфера, которую можно сравнить с семейной.

Мои лучшие годы еще впереди, рад провести их в Мюнхене. Я нацелен снова выиграть Лигу чемпионов», - подчеркнул вингер.

Новый контракт Комана рассчитан до окончания сезона-2026/2027. За мюнхенский гранд француз выступает с лета 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман
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