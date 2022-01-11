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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Гройтер Фюрт» усилил вратарскую бригаду

11 Января 2022 • 03:57 Комментировать
Арминия
...
Гройтер Фюрт
16.01 19:30

«Гройтер Фюрт», который ведёт борьбу за выживание в Бундеслиге, усилил вратарскую бригаду.

Немецкий клуб объявил о подписании шведского голкипера Андреаса Линде. 28-летний страж ворот перешёл в «Гройтер Фюрт» из норвежского «Мольде» на правах свободного агента. Контракт с «трилистниками» Линде подписал до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне 2021 Андреас Линде играл за «Мольде» в матчах квалификации Лиги конференций. За четыре игры Линде пропустил шесть голов и один раз отыграл на «ноль».

Стоит отметить, что в январе 2017 года Андреас Линде также сыграл один матч за сборную Швеции. 

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Евро-Футбол.Ру,
Гройтер Фюрт Мольде
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АРМИНИЯ ГРОЙТЕР ФЮРТ
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