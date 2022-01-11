«Гройтер Фюрт» усилил вратарскую бригаду

«Гройтер Фюрт», который ведёт борьбу за выживание в Бундеслиге, усилил вратарскую бригаду.

Немецкий клуб объявил о подписании шведского голкипера Андреаса Линде. 28-летний страж ворот перешёл в «Гройтер Фюрт» из норвежского «Мольде» на правах свободного агента. Контракт с «трилистниками» Линде подписал до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт клуба.

Hej Andy!



Torwart Andreas Linde hat heute einen Vertrag bis 2024 beim #Kleeblatt unterschrieben. Välkommen! https://t.co/kzLQ3MRtWn — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) January 10, 2022

В сезоне 2021 Андреас Линде играл за «Мольде» в матчах квалификации Лиги конференций. За четыре игры Линде пропустил шесть голов и один раз отыграл на «ноль».

Стоит отметить, что в январе 2017 года Андреас Линде также сыграл один матч за сборную Швеции.