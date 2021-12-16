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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» интересен вингер «Баварии»

16 Декабря 2021 • 10:48 Комментировать

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине. По сообщениям Calciomercato, интерес к атакующему полузащитнику проявляет столичный «ПСЖ».

Стоит отметить, что 25-летний футболист является воспитанником парижского гранда. Руководство клуба хотело бы вернуть игрока в родные пенаты.

У мюнхенского гранда не получается договориться с Команом о новом соглашении, в связи с чем «Бавария» может согласиться на продажу игрока.

Трансфер Кингсли в «ПСЖ» может состояться летом следующего года. Его трансферная цена составляет 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кингсли Коман
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