«ПСЖ» интересен вингер «Баварии»

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине. По сообщениям Calciomercato, интерес к атакующему полузащитнику проявляет столичный «ПСЖ».

Стоит отметить, что 25-летний футболист является воспитанником парижского гранда. Руководство клуба хотело бы вернуть игрока в родные пенаты.

У мюнхенского гранда не получается договориться с Команом о новом соглашении, в связи с чем «Бавария» может согласиться на продажу игрока.

Трансфер Кингсли в «ПСЖ» может состояться летом следующего года. Его трансферная цена составляет 55 миллионов евро.