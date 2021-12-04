«РБ Лейпциг» может остаться без главного тренера

Уже в ближайшем времени может случиться тренерская отставка в Бундеслиге – выступлениями команды недовольно руководство «РБ Лейпцига». Как следствие, директор клуба организовал экстренное совещание, на котором будет решаться судьба специалиста Джесси Марша.

Поражение от «Униона» стало для его подопечных уже третьим подряд за последние две недели во внутреннем первенстве. Неудачная форма откинула «РБ Лейпциг» аж на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, а также немцы потеряли шансы на выход в плей-офф раунд Лиги чемпионов.

Напомним, что Марш был назначен на должность наставника прошедшим летом, когда в «Баварию» перебрался Юлиан Нагельсманн.