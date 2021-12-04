«Унион» ворвался в зону Лиги чемпионов, обыграв «РБ Лейпциг»

Стартовый матч 14-го тура Бундеслиги «Унион» - «РБ Лейпциг» получился достаточно интересным. Хозяева поля использовали по полной два корнера, после розыгрыша которых переправили мяч в ворота. Соперник быстро ответил на первый гол грубейшей ошибкой своего голкипера, который не справился с дальним выстрелом Кристофера Нкунку. «РБ Лейпциг» подолгу контролировал мяч, вот только эффекта было, к тому же берлинцы в концовке могли забить еще не раз.

«Унион» победил со счетом 2:1 и вышел на четвертое место.