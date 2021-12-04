«Унион» ворвался в зону Лиги чемпионов, обыграв «РБ Лейпциг»

Стартовый матч 14-го тура Бундеслиги «Унион» - «РБ Лейпциг» получился достаточно интересным. Хозяева поля использовали по полной два корнера, после розыгрыша которых переправили мяч в ворота. Соперник быстро ответил на первый гол грубейшей ошибкой своего голкипера, который не справился с дальним выстрелом Кристофера Нкунку. «РБ Лейпциг» подолгу контролировал мяч, вот только эффекта было, к тому же берлинцы в концовке могли забить еще не раз.
«Унион» победил со счетом 2:1 и вышел на четвертое место.
Протокол игры
|(1:0) Авонийи Тайво 6'
|13' Нкунку Кристофер (1:1)
|(2:1) Баумгартль Тимо 57'
Луте Андреас • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Баумгартль Тимо • Рюэрсон Юлиан • Хедира Рани • 64'Прёмель Гриша • Гисельман Нико • Крузе Макс 72' ( Харагути Генки ( 72') • Бекер Шеральдо 80' ( Бехренс Кевин ( 80') • Авонийи Тайво 80' ( Фогльзаммер Андреас ( 80')
Запасные: Триммель Кристофер • Рённов Фредерик • Ощипка Бастиан • Мёхвальд Кевин • Еккель Пауль • Озтунали Левин
Гулачи Петер • Мукиэле Норди • Клостерманн Лукас 70' ( Симакан Мохамед ( 70') • Гвардиол Йошко • Хенрихс Бенджамин 65' ( Форсберг Эмиль ( 65') • Лаймер Конрад 70' ( Кампль Кевин ( 70') • Адамс Тайлер • Анхелиньо Хосе • Собослаи Доминик 65' 78' ( Броббей Брайан ( 78') • Нкунку Кристофер • Андре Силва
Запасные: Mehmet Ibrahimi • Solomon Bonnah • Мартинес Хосеп • Рэбигер Сидни • Вос Йоша
03 декабря. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".