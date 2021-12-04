Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 266 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» ворвался в зону Лиги чемпионов, обыграв «РБ Лейпциг»

04 Декабря 2021 • 00:22 Комментировать
Унион Берлин
2:1
РБ Лейпциг
окончен

Стартовый матч 14-го тура Бундеслиги «Унион» - «РБ Лейпциг» получился достаточно интересным. Хозяева поля использовали по полной два корнера, после розыгрыша которых переправили мяч в ворота. Соперник быстро ответил на первый гол грубейшей ошибкой своего голкипера, который не справился с дальним выстрелом Кристофера Нкунку. «РБ Лейпциг» подолгу контролировал мяч, вот только эффекта было, к тому же берлинцы в концовке могли забить еще не раз.

«Унион» победил со счетом 2:1 и вышел на четвертое место.

Протокол игры  
Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг
(1:0) Авонийи Тайво 6'    
    13' Нкунку Кристофер (1:1)
(2:1) Баумгартль Тимо 57'    
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин Баумгартль Тимо Рюэрсон Юлиан Хедира Рани   64' Прёмель Гриша Гисельман Нико Крузе Макс   72' (Харагути Генки (   72') Бекер Шеральдо   80' (Бехренс Кевин (   80') Авонийи Тайво   80' (Фогльзаммер Андреас (   80')
Запасные: Триммель Кристофер Рённов Фредерик Ощипка Бастиан Мёхвальд Кевин Еккель Пауль Озтунали Левин
Гулачи Петер Мукиэле Норди Клостерманн Лукас   70' (Симакан Мохамед (   70') Гвардиол Йошко Хенрихс Бенджамин   65' (Форсберг Эмиль (   65') Лаймер Конрад   70' (Кампль Кевин (   70') Адамс Тайлер Анхелиньо Хосе Собослаи Доминик   65'   78' (Броббей Брайан (   78') Нкунку Кристофер Андре Силва
Запасные: Mehmet Ibrahimi Solomon Bonnah Мартинес Хосеп Рэбигер Сидни Вос Йоша
03 декабря. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг
04.12  17:30 Аугсбург ... Бохум 2.15 3.7 3.3
04.12  17:30 Байер Л ... Гройтер Фюрт 1.3 5.8 11
04.12  17:30 Арминия ... Кёльн 2.6 3.7 2.55
04.12  17:30 Хоффенхайм ... Айнтрахт Фр 2.26 3.75 3.05
04.12  17:30 Майнц ... Вольфсбург 2.8 3.55 2.48
04.12  20:30 Боруссия Д ... Бавария 3.6 4.3 1.9
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Декабря
00:22 · Германия. Бундеслига
«Унион» ворвался в зону Лиги чемпионов, обыграв «РБ Лейпциг»
03 Декабря
22:27 · Германия. Бундеслига
Жером Боатенг: «Может Левандовски надо забить через себя с центра поля, чтобы получить «Золотой мяч» 2
20:42 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Возможно, Левандовски разочарован из-за «Золотого мяча»
14:33 · Германия. Бундеслига
«Реал» готов побороться с «Барселоной» за Адейеми слухи
09:20 · Германия. Бундеслига
Левандовски не планирует переходить в «Реал»
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Бавария» могут обменяться топ-форвардами 1
02 Декабря
12:39 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта сумма, которую «Манчестер Юнайтед» придётся потратить на Холанна 3
10:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выплатит Рангнику огромный бонус, если он приведёт в клуб Холанна
10:10 · Англия. Премьер-лига
Рангник обозначил трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
08:51 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» нашла замену Холанну
00:57 · Германия. Бундеслига
Председатель совета директоров «Боруссии» ответил на вопрос о будущем Холанна
00:37 · Германия. Бундеслига
Эрнандес: «Бавария» едет в Дортмунд, чтобы победить
01 Декабря
22:49 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» отозвала все 67 тысяч билетов на поединок с «Баварией» из-за ожидаемых ограничений посещаемости
21:48 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал имя футболиста, который заслужил получить «Золотой мяч» 1
15:58 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» аннулировала все 67 тысяч билетов на матч с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем