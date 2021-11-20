​Дортмундская «Боруссия» вплотную приблизилась к «Баварии»: результаты Бундеслиги

Завершились сразу пять матчей двенадцатого игрового дня чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Штуттгарт» со счётом 2:1. Автором победного гола стал Марко Ройс, причём забил он уже на 85-й минуте. «Шмели» вплотную приблизились к лидирующей «Баварии» в таблице Бундеслиги.

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха тоже положила в карман три зачётных балла. «Жеребцы» организовали четыре безответных гола в ворота «Гройтер Фюрт» - худшей команды Бундеслиги (одно очко после двенадцати туров).

Также по три очка набрали «Байер» (Андрей Лунёв не сыграл) и «Хоффенхайм», обыгравшие соответственно «Бохум» и «РБ Лейпциг». А вот «Арминия» в «Вольфсбург» поделили очки – ничья 2:2.