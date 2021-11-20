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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Дортмундская «Боруссия» вплотную приблизилась к «Баварии»: результаты Бундеслиги

20 Ноября 2021 • 19:30 Комментировать
Боруссия М
4:0
Гройтер Фюрт
окончен

Завершились сразу пять матчей двенадцатого игрового дня чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Штуттгарт» со счётом 2:1.  Автором победного гола стал Марко Ройс, причём забил он уже на 85-й минуте. «Шмели» вплотную приблизились к лидирующей «Баварии» в таблице Бундеслиги.

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха тоже положила в карман три зачётных балла. «Жеребцы» организовали четыре безответных гола в ворота «Гройтер Фюрт» - худшей команды Бундеслиги (одно очко после двенадцати туров).

Также по три очка набрали «Байер» (Андрей Лунёв не сыграл) и «Хоффенхайм», обыгравшие соответственно «Бохум» и «РБ Лейпциг». А вот «Арминия» в «Вольфсбург» поделили очки – ничья 2:2.

Протокол игры  
Боруссия Д 2:1 Штуттгарт
(1:0) Мален Дониэлл 56'    
    63' Массимо Роберто (1:1)
(2:1) Ройс Марко 85'    
Кобель Грегор Мёнье Тома Аканджи Мануэль Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль   64' (Джан Эмре (   64') Брандт Юлиан   75' (Тиггес Штеффен (   75') Витсель Аксель Беллингхем Джуд Ройс Марко Мален Дониэлл   89' (Кнауфф Ансгар (   89') Азар Торган
Запасные: Пасслак Феликс Рейньер Жезус Дауд Махмуд Понграчич Марин Хитц Mapвин
Мюллер Флориан Мавропанос Константинос Антон Вальдемар   48' Ито Хироки Массимо Роберто Эндо Ватару Каразор Атакан   68' (Нартей Николас (   68') Мангаля Орель Соса Борна Фёрстер Филипп   70' (Дидави Даниэль (   70') Кулибали Танги   36'   87' (Аль-Гаддиуи Хамади (   87')
Запасные: Штенцель Паскаль Мола Клинтон Климович Матео Фагир Вахид Бредлов Фабиан
20 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

Протокол игры  
Боруссия М 4:0 Гройтер Фюрт
(1:0) Хофманн Йонас 9'    
(2:0) Нойхаус Флориан 28'    
(3:0) Плеа Алассан 44'    
(4:0) Хофманн Йонас 57'    
Зоммер Янн Гинтер Маттиас Закария Денис Бенсебаини Рами Херрманн Патрик Нойхаус Флориан   74' (Бенеш Ласло (   74') Коне Куадио   89' (Носс Конор (   89') Скалли Джозеф   75' (Тюрам Маркус (   75') Хофманн Йонас   86' (Мюсель Торбен (   86') Плеа Алассан Штиндль Ларс   56'   74' (Нец Лука (   74')
Запасные: Вольф Ханнес Беннеттс Кинан Зиппель Тобиас
Функ Мариус Майерхёфер Марко Сарпей Ханс Гризбек Себастьян Виллемс Джетро   79' (Барри Абдурахман (   79') Зегуйн Пауль   45'   68' (Зойферт Нильс (   68') Грин Джулиан   46' (Тильман Тимоти (   46') Кристиансен Макс   89' Левелинг Джейми   78' Нильсен Ховард   68' (Иттен Седрик (   68') Хргота Бранимир   46' (Бауэр Максимилиан (   46')
Запасные: Бурхерт Саша Абиама Диксон Аста Симон Дуджак Джереми
20 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

Протокол игры  
Байер Л 1:0 Бохум
(1:0) Адли Амин 4'    
Градецки Лукаш Фримпонг Жереми   30' Та Джонатан Тапсоба Эдмон Синкгравен Дэйли   76' (Паулиньо Жозе (   76') Андрих Роберт Демирбай Керем   66' (Паласиос Эксекиэль (   66') Диаби Мусса   49' Вирц Флориан   90' (Коссуну Одилон (   90') Амири Надим   76' (Инкапье Пьеро (   76') Адли Амин   87'
Запасные: Ломб Никлас Гедикли Эмрехан Лунёв Андрей Сертдемир Зидан Рецос Панайотис
Риман Мануэль Стафилидис Костас Машович Эрхан   63' Лабропулос Василис Данило Соарес   90' Лёвен Эдуард   82' (Ганвула Сильвер (   82') Лосилья Антони Реджбекай Элвис   70' (Пантович Милош (   70') Асано Такума Антви-Аджей Кристофер   70' (Бокхорн Эберт (   70') Полтер Себастьян   82' (Новотны Сома (   82')
Запасные: Эссер Михаэль Бонга Тарсис Белла-Котчап Армель Чибсах Юссиф Гамбоа Кристиан
20 ноября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

Протокол игры  
Хоффенхайм 2:0 РБ Лейпциг
(1:0) Самассеку Диади 12'    
(2:0) Даббур Мунас 68'    
Бауманн Оливер Пош Штефан Гриллич Флориан   42' Фогт Кевин Акпогума Кевин   90' (Нордтвейт Ховард (   90'   90') Гайгер Деннис Самассеку Диади   65' (Штиллер Анджело (   65') Раум Давид Даббур Мунас   74' (Ричардс Крис (   74') Бебу Ила   90' (Fisnik Asllani (   90') Рюттер Жоржиньо   73' (Адамян Саркис (   73')
Запасные: Адамс Касим Гачинович Мийат Хюбнер Беньямин Пентке Филипп
Гулачи Петер Клостерманн Лукас   79' (Новоа Уго (   79') Орбан Вилли Гвардиол Йошко Мукиэле Норди   53' (Хенрихс Бенджамин (   53') Кампль Кевин   46' (Форсберг Эмиль (   46') Адамс Тайлер Анхелиньо Хосе   84' Собослаи Доминик   72' (Мориба Илайкс (   72') Нкунку Кристофер Андре Силва   36'   71' (Броббей Брайан (   71')
Запасные: Ольмо Дани Мартинес Хосеп Вос Йоша
20 ноября. Стадион "Prezero Arena".

 

Протокол игры  
Арминия 2:2 Вольфсбург
(1:0) Окугава Масая 11'    
(2:0) Клос Фабиан 54'    
    62' Вегхорст Ваут (2:1)
    63' Нмеча Лукас (2:2)
Ортега Штефан Бруннер Седрик Пипер Амос   2' Нильссон Йоаким Лаурсен Якоб-Баррет   66' (Де Медина Натан (   66'   89') Притль Мануэль Василиадис Себастиан   47'   66' (Кунце Фабиан (   66') Виммер Патрик   30' (Фернандес Эдимилсон (   30') Шёпф Алессандро   90' Окугава Масая   83' (Ласм Бриан (   83') Клос Фабиан   83' (Хак Робин (   83')
Запасные: Рамос Гильерме Серра Янни Андраде Андреас Капино Стефанос
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   61' (Лукебакио Доди (   61') Борнаув Себастьян Брукс Джон Баку Ридле Арнольд Максимилиан Герардт Янник Отавио Пауло   25' (Руссийон Жером (   25') Штеффен Ренато   46' (Филипп Максимилиан (   46') Нмеча Лукас   22'   88' (Вранкс Астер (   88') Вегхорст Ваут
Запасные: Вальдшмидт Лука Гинчек Даниэль Перван Павао Нмеча Феликс Ван де Вен Микки
20 ноября. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Бохум Штуттгарт Вольфсбург Арминия Хоффенхайм Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах Гройтер Фюрт РБ Лейпциг
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окончен Боруссия М 4:0 Гройтер Фюрт
окончен Боруссия Д 2:1 Штуттгарт
окончен Байер Л 1:0 Бохум
окончен Арминия 2:2 Вольфсбург
окончен Хоффенхайм 2:0 РБ Лейпциг
Идет 2 минута Унион Берлин 0:0 Герта
21.11  17:30 Фрайбург ... Айнтрахт Фр 1.96 3.85 3.7
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