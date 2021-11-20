​Дортмундская «Боруссия» вплотную приблизилась к «Баварии»: результаты Бундеслиги

Завершились сразу пять матчей двенадцатого игрового дня чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Штуттгарт» со счётом 2:1. Автором победного гола стал Марко Ройс, причём забил он уже на 85-й минуте. «Шмели» вплотную приблизились к лидирующей «Баварии» в таблице Бундеслиги.
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха тоже положила в карман три зачётных балла. «Жеребцы» организовали четыре безответных гола в ворота «Гройтер Фюрт» - худшей команды Бундеслиги (одно очко после двенадцати туров).
Также по три очка набрали «Байер» (Андрей Лунёв не сыграл) и «Хоффенхайм», обыгравшие соответственно «Бохум» и «РБ Лейпциг». А вот «Арминия» в «Вольфсбург» поделили очки – ничья 2:2.
Протокол игры
|Боруссия Д
|2:1
|Штуттгарт
|(1:0) Мален Дониэлл 56'
|63' Массимо Роберто (1:1)
|(2:1) Ройс Марко 85'
Кобель Грегор • Мёнье Тома • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль 64' ( Джан Эмре ( 64') • Брандт Юлиан 75' ( Тиггес Штеффен ( 75') • Витсель Аксель • Беллингхем Джуд • Ройс Марко • Мален Дониэлл 89' ( Кнауфф Ансгар ( 89') • Азар Торган
Запасные: Пасслак Феликс • Рейньер Жезус • Дауд Махмуд • Понграчич Марин • Хитц Mapвин
Мюллер Флориан • Мавропанос Константинос • Антон Вальдемар • 48'Ито Хироки • Массимо Роберто • Эндо Ватару • Каразор Атакан 68' ( Нартей Николас ( 68') • Мангаля Орель • Соса Борна • Фёрстер Филипп 70' ( Дидави Даниэль ( 70') • Кулибали Танги 36' 87' ( Аль-Гаддиуи Хамади ( 87')
Запасные: Штенцель Паскаль • Мола Клинтон • Климович Матео • Фагир Вахид • Бредлов Фабиан
20 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|(1:0) Хофманн Йонас 9'
|(2:0) Нойхаус Флориан 28'
|(3:0) Плеа Алассан 44'
|(4:0) Хофманн Йонас 57'
Зоммер Янн • Гинтер Маттиас • Закария Денис • Бенсебаини Рами • Херрманн Патрик • Нойхаус Флориан 74' ( Бенеш Ласло ( 74') • Коне Куадио 89' ( Носс Конор ( 89') • Скалли Джозеф 75' ( Тюрам Маркус ( 75') • Хофманн Йонас 86' ( Мюсель Торбен ( 86') • Плеа Алассан • Штиндль Ларс 56' 74' ( Нец Лука ( 74')
Запасные: Вольф Ханнес • Беннеттс Кинан • Зиппель Тобиас
Функ Мариус • Майерхёфер Марко • Сарпей Ханс • Гризбек Себастьян • Виллемс Джетро 79' ( Барри Абдурахман ( 79') • Зегуйн Пауль 45' 68' ( Зойферт Нильс ( 68') • Грин Джулиан 46' ( Тильман Тимоти ( 46') • Кристиансен Макс • 89'Левелинг Джейми • 78'Нильсен Ховард 68' ( Иттен Седрик ( 68') • Хргота Бранимир 46' ( Бауэр Максимилиан ( 46')
Запасные: Бурхерт Саша • Абиама Диксон • Аста Симон • Дуджак Джереми
20 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|(1:0) Адли Амин 4'
Градецки Лукаш • Фримпонг Жереми • 30'Та Джонатан • Тапсоба Эдмон • Синкгравен Дэйли 76' ( Паулиньо Жозе ( 76') • Андрих Роберт • Демирбай Керем 66' ( Паласиос Эксекиэль ( 66') • Диаби Мусса • 49'Вирц Флориан 90' ( Коссуну Одилон ( 90') • Амири Надим 76' ( Инкапье Пьеро ( 76') • Адли Амин 87'
Запасные: Ломб Никлас • Гедикли Эмрехан • Лунёв Андрей • Сертдемир Зидан • Рецос Панайотис
Риман Мануэль • Стафилидис Костас • Машович Эрхан • 63'Лабропулос Василис • Данило Соарес • 90'Лёвен Эдуард 82' ( Ганвула Сильвер ( 82') • Лосилья Антони • Реджбекай Элвис 70' ( Пантович Милош ( 70') • Асано Такума • Антви-Аджей Кристофер 70' ( Бокхорн Эберт ( 70') • Полтер Себастьян 82' ( Новотны Сома ( 82')
Запасные: Эссер Михаэль • Бонга Тарсис • Белла-Котчап Армель • Чибсах Юссиф • Гамбоа Кристиан
20 ноября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры
|Хоффенхайм
|2:0
|РБ Лейпциг
|(1:0) Самассеку Диади 12'
|(2:0) Даббур Мунас 68'
Бауманн Оливер • Пош Штефан • Гриллич Флориан • 42'Фогт Кевин • Акпогума Кевин 90' ( Нордтвейт Ховард ( 90' ) • 90'Гайгер Деннис • Самассеку Диади 65' ( Штиллер Анджело ( 65') • Раум Давид • Даббур Мунас 74' ( Ричардс Крис ( 74') • Бебу Ила 90' ( Fisnik Asllani ( 90') • Рюттер Жоржиньо 73' ( Адамян Саркис ( 73')
Запасные: Адамс Касим • Гачинович Мийат • Хюбнер Беньямин • Пентке Филипп
Гулачи Петер • Клостерманн Лукас 79' ( Новоа Уго ( 79') • Орбан Вилли • Гвардиол Йошко • Мукиэле Норди 53' ( Хенрихс Бенджамин ( 53') • Кампль Кевин 46' ( Форсберг Эмиль ( 46') • Адамс Тайлер • Анхелиньо Хосе • 84'Собослаи Доминик 72' ( Мориба Илайкс ( 72') • Нкунку Кристофер • Андре Силва 36' 71' ( Броббей Брайан ( 71')
Запасные: Ольмо Дани • Мартинес Хосеп • Вос Йоша
20 ноября. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры
|Арминия
|2:2
|Вольфсбург
|(1:0) Окугава Масая 11'
|(2:0) Клос Фабиан 54'
|62' Вегхорст Ваут (2:1)
|63' Нмеча Лукас (2:2)
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос • 2'Нильссон Йоаким • Лаурсен Якоб-Баррет 66' ( Де Медина Натан ( 66' ) • 89'Притль Мануэль • Василиадис Себастиан 47' 66' ( Кунце Фабиан ( 66') • Виммер Патрик 30' ( Фернандес Эдимилсон ( 30') • Шёпф Алессандро • 90'Окугава Масая 83' ( Ласм Бриан ( 83') • Клос Фабиан 83' ( Хак Робин ( 83')
Запасные: Рамос Гильерме • Серра Янни • Андраде Андреас • Капино Стефанос
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин 61' ( Лукебакио Доди ( 61') • Борнаув Себастьян • Брукс Джон • Баку Ридле • Арнольд Максимилиан • Герардт Янник • Отавио Пауло 25' ( Руссийон Жером ( 25') • Штеффен Ренато 46' ( Филипп Максимилиан ( 46') • Нмеча Лукас 22' 88' ( Вранкс Астер ( 88') • Вегхорст Ваут
Запасные: Вальдшмидт Лука • Гинчек Даниэль • Перван Павао • Нмеча Феликс • Ван де Вен Микки
20 ноября. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).