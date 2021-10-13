Нюбель покинет «Баварию», если клуб продлит контракт с Нойером

Вратарь Александр Нюбель покинет мюнхенскую «Баварию», если клуб подпишет новый трудовой договор с Мануэлем Нойером. Об этом поведал представитель голкипера Штефан Бакс.

«Нюбель – первый номер в «Монако». Он прогрессирует с каждым днем. Что касается Нойера, то Мануэль один из лучших голкиперов в истории футбола. Если «Бавария» продлит с ним контракт, то мы будем искать другое место работы. Это для нас не проблема», - передает слова менеджера Sport1.

Напомним, что в летнее трансферное окно Нюбель перебрался в «Монако» на правах аренды. Трудовой договор рассчитан на два года.