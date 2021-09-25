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Бундеслига

​Вирц побил рекорд Подольски

25 Сентября 2021 • 19:45 Комментировать

В субботу вечером «Байер» в рамках Бундеслиги на своём поле обыграл «Майнц». Автором единственного гола стал Флориан Вирц.

Эксперты футбольной статистики из Opta сообщают, что Вирц стал самым молодым игроком, которому покорилась отметка в 10 голов в Бундеслиге. Игрок «Байера» забил десятый гол в чемпионате Германии в 18 лет и 145 дней.

Автором рекорда был известный в прошлом форвард сборной Германии Лукас Подольски. В своё время он забил десятый гол в Бундеслиге в 18 лет и 353 дня.

В шести прошедших турах чемпионата Германии «Байер» добился четырёх побед при одной ничьей и одном поражении.  

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Лукас Подольски Флориан Вирц
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