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Бундеслига

Бывший директор «Байера» предложил ввести в Бундеслиге систему плей-офф

22 Сентября 2021 • 00:14 Комментировать

Бывший директор «Байера» Вольфганг Хольцхойзер призвал руководство Бундеслиги пересмотреть нынешний формат проведения чемпионата. По его словам, система уже устарела, а при наличии такого гранда как «Бавария» лига многое теряет в плане интриги, что потом отображается на финансовой составляющей.

Хольцхойзер предложил поменять схему Бундеслиги, добавив плей-офф. Таким образом, победитель будет определятся в финале четырех по итогам регулярного розыгрыша. Более того, лидер основной части будет иметь только одно преимущество – в полуфинале он встретится командой, занявшей четвертое место.

В интервью Spox специалист также добавил, что немецкий чемпионат перестал быть интересным из-за предсказуемости.

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Бундеслига
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