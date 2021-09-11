«Барселона» выделит 70 млн евро на трансфер Ольмо

Полузащитник национальной сборной Испании Дани Ольмо, который выступает в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг», может вернуться на родину в ближайшем будущем.

По информации Esport3, каталонская «Барселона» не сбавляет интереса к футболисту и готова приобрести его. На трансфер 23-летнего хавбека «сине-гранатовые» планируют выделить порядка 70 миллионов евро.

Под занавес летнего трансферного окна сообщалось о том, что Ольмо договорился с каталонским грандом о подписании пятилетнего трудового соглашения.

Дани является воспитанником академии «сине-гранатовых». В составе «РБ Лейпцига» испанец играет с 2020 года.