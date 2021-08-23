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Германия. Бундеслига

​«Бавария» объявила о продлении контракта с Киммихом официально

23 Августа 2021 • 10:25 Комментировать
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«Бавария» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с Йозуа Киммихом. 26-летний футболист, способный играть сразу на нескольких позициях, поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2025 года.

Йозуа Киммих выступает за «Баварию» лета 2015 года. За это время футболист провёл за мюнхенцев в различных соревнованиях 264 матча, в которых отметился 30 голами и 73 результативными передачами на партнёров.

С «Баварией» Йозуа Киммих завоевал ряд трофеев, в частности шесть титулов Бундеслиги и трофей Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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