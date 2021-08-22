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Германия. Бундеслига

Собослаи: «Лучше дебюта и быть не могло»

22 Августа 2021 • 23:56 Комментировать
РБ Лейпциг
4:0
Штуттгарт
окончен
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Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи доволен продемонстрированным футболом в игре против «Штуттгарта».

Венгерский 20-летний хав помог «быкам» добыть убедительную победу 4:0 в домашнем матче 2-го тура Бундеслиги. На счету у игрока, пропустившего 7 месяцев по причине травмы, два забитых мяча.

«Мне пришлось многое пережить, пока я залечивал своё повреждение. Это было непростое время. Хоть мне всего 20, это был худший период в карьере.

И поэтому я очень рад, что удалось отличиться дублем и помочь своей команде выиграть. Лучше дебюта на глазах у нашей публики и быть не могло», - отметил Собослаи в общении с клубной прессой.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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