Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 200 Комментарии
Германия. Бундеслига

«Марсель» нацелился на нападающего «Лейпцига» слухи

18 Августа 2021 • 22:49 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Штуттгарт
20.08 21:30
1000 рублей бесплатная ставка

«Марсель» вступил в переговоры с немецким «Лейпцигом» по поводу трансфера 25-летнего нападающего Александра Сорлота.

Речь идет об арендном соглашении с последующим правом выкупа игрока, об этом пишет журналист Санти Ауна. Также сообщается, что на норвежца напрямую выходил президент французского клуба. Сам футболист не против такого развития событий, так как в «Лейпциге» ему пока не удается выиграть конкуренцию.

Портал Transfermarkt оценивает Сорлота в 16 миллионов евро. Отметим, что в его активе всего 5 голов в прошедшем сезоне Бундеслиги. За всю свою карьеру норвежский форвард уже девять раз менял клубную прописку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Бундеслига Лига 1 РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2021 Александр Сорлот
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
23:00 · Германия. 2-я бундеслига
Защитник «Шальке» перейдет в «Фиорентину»
22:56 · Германия. Бундеслига
«Дженоа» отказалась от трансфера Бенталеба
22:49 · Германия. Бундеслига
«Марсель» нацелился на нападающего «Лейпцига» слухи
18:33 · Россия. Премьер-лига
Представители Маскареля: «Переход в «Локомотив» маловероятен»
11:32 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Победа в Суперкубке - заслуга Флика» 2
09:17 · Германия. Бундеслига
Левандовски прокомментировал победу в Суперкубке Германии
00:24 · Германия. Бундеслига
Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Италии слухи
17 Августа
22:56 · Германия. Бундеслига
Левандовски забил за «Баварию» в 14-м матче подряд и побил свой же рекорд
21:17 · Германия. Бундеслига
Сане намерен продолжать играть за «Баварию»
21:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Бавария» - 1:3 (закончен)
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» переключит своё внимание на Беллингхема, если сорвётся трансфер Райса слухи
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Михаэль Румменигге предположил, куда перейдёт Холанн 1
11:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» представила третий комплект формы на сезон-2020/21 - фото
10:54 · Германия. Бундеслига
«Севилья» покупает самого грубого футболиста Евро-2020
10:24 · Германия. Бундеслига
Моуринью нашёл усиление для «Ромы» в Бундеслиге
Все новости
Рекомендуем
 