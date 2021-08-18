«Марсель» вступил в переговоры с немецким «Лейпцигом» по поводу трансфера 25-летнего нападающего Александра Сорлота.

Речь идет об арендном соглашении с последующим правом выкупа игрока, об этом пишет журналист Санти Ауна. Также сообщается, что на норвежца напрямую выходил президент французского клуба. Сам футболист не против такого развития событий, так как в «Лейпциге» ему пока не удается выиграть конкуренцию.

Портал Transfermarkt оценивает Сорлота в 16 миллионов евро. Отметим, что в его активе всего 5 голов в прошедшем сезоне Бундеслиги. За всю свою карьеру норвежский форвард уже девять раз менял клубную прописку.