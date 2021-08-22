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Германия. Бундеслига

​Президента «Баварии» удивил жест Алабы на презентации в «Реале»

22 Августа 2021 • 12:57 Комментировать
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После долгих лет выступлений за «Баварию» Давид Алаба, как он сам говорил, решил выйти из зоны комфорта и принять новый вызов. Австриец перебрался в «Реал», заключив с мадридским грандом долгосрочное трудовое соглашение. Во время своей презентации в Мадриде Алаба поцеловал эмблему «Реала». Этот жест удивил президента «Баварии» Герберта Хайнера.

«Поцелуй эмблемы «Реала» от Алабы? Я был немного удивлён этим», - рассказал Хайнер в интервью для Bild.

Давид Алаба провёл за «Баварию» 431 матч в различных соревнованиях. В этих играх австриец забил 33 гола и отдал 55 результативных передач на партнёров.  

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Реал Мадрид Бавария Давид Алаба
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