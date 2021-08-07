Забитцер попросил «РБ Лейпциг» о трансфере в «Баварию»

Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер хочет сменить «РБ Лейпциг» на мюнхенскую «Баварию». Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, футболист попросил руководство «быков» отпустить его в стан чемпиона Бундеслиги. «РБ Лейпциг», скорее всего, согласится на трансфер, поскольку контракт Марселя истекает следующим летом.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова купить австрийца за 15 миллионов евро. Игроку будет предложен контракт на три года.

В сезоне-2020/2021 Забитцер принял участие в 27 поединках чемпионата Германии, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.