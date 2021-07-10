Кьеза заинтересовал «Баварию»

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10 Июля 2021, 10:39,
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Итальянский вингер Федерико Кьеза попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно данным инсайдера, руководство немецкого гранда вступит в переговоры с туринским «Ювентусом» после завершения чемпионата Европы - 2020. Впрочем, сделка вряд ли состоится, поскольку «старая синьора» не планирует расставаться с 23-летним полузащитником.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне Серии А Федерико провел 30 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Федерико Кьеза