Кьеза заинтересовал «Баварию»

Итальянский вингер Федерико Кьеза попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, руководство немецкого гранда вступит в переговоры с туринским «Ювентусом» после завершения чемпионата Европы - 2020. Впрочем, сделка вряд ли состоится, поскольку «старая синьора» не планирует расставаться с 23-летним полузащитником.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А Федерико провел 30 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.