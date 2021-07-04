«Бавария» может в любой момент вернуть Нюбеля из аренды

«Бавария» может в любой момент вернуть голкипера Александра Нюбеля из аренды в «Монако», передаёт Sport1. Сообщается, что мюнхенцы решили перестраховаться на случай травмы Мануэля Нойера и включили в контракт игрока этот пункт.

Немецкая «Бавария» сможет вызвать вратаря Александра Нюбеля из аренды в «Монако» в случае необходимости. Голкипер отправился во французский клуб на два года, однако может вернуться в любой момент в случае травмы основного вратаря Мануэля Нойера.

Напомним, что ранее «Бавария» объявила о возвращении своего бывшего вратаря Свена Ульрайха на правах свободного агента.