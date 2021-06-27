«Бавария» объявила об уходе Нюбеля и возвращении Ульрайха

«Бавария» объявила о рокировке на позиции второго голкипера команды. Как и предполагалось, Александр Нюбель отправился в «Монако» в поисках игровой практики, подписав с представителями Лиги 1 контракт по схеме «1+1». 24-летний дублер Мануэля Нойера может вернуться в Мюнхен через год.

Его место в «Баварии» занял Свен Ульрайх, который вернулся в клуб на правах свободного агента, проведя год в «Гамбурге».

Нойеру уже 35 лет, но талантливый Нюбель не смог сходу навязать конкуренцию ветерану. Ранее он защищал цвета «Шальке», а в прошлом сезоне получил всего четыре шанса проявить себя в составе «Баварии».