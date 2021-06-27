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«Бавария» объявила об уходе Нюбеля и возвращении Ульрайха

27 Июня 2021, 19:56,

«Бавария» объявила о рокировке на позиции второго голкипера команды. Как и предполагалось, Александр Нюбель отправился в «Монако» в поисках игровой практики, подписав с представителями Лиги 1 контракт по схеме «1+1». 24-летний дублер Мануэля Нойера может вернуться в Мюнхен через год.

Его место в «Баварии» занял Свен Ульрайх, который вернулся в клуб на правах свободного агента, проведя год в «Гамбурге».

Нойеру уже 35 лет, но талантливый Нюбель не смог сходу навязать конкуренцию ветерану. Ранее он защищал цвета «Шальке», а в прошлом сезоне получил всего четыре шанса проявить себя в составе «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Монако, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Свен Ульрайх, Александр Нюбель
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
27 Июня 2021, 21:30

Ну, с ним хотели поступить как с Каном в своё время, чтобы была своевременная замена. Чтобы новичок занял свою нишу. Но не тут-то было :) То ли новичок сырой, то ли Нойер слишком хорош. И ему замену не ищут, несмотря на возраст. Возвращение Ульрайха, ни на что особо не претендующего, это явно подтверждает :) А Нюбель сделал шаг назад, что вряд ли поспособствует его карьере.

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