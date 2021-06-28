Иньеста: «Мбаппе больше подходит «Барселоне», чем Холанн»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о возможных трансферах нападающих Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе в стан «сине-гранатовых».

«Я думаю, что Мбаппе больше подходит «Барселоне», чем Холанн. Характеристики Килиана больше соответствуют стилю игры каталонского клуба. Это два отличных футболиста, они сейчас находятся на слуху. Посмотрим, где они окажутся этим летом», - приводит слова Иньесты портал Goal.

В прошлом сезоне Мбаппе сыграл 31 матч в Лиге 1, забил 27 голов и отдал семь ассистов. На счету Холанна 27 забитых мячей и шесть результативных передач в 28 играх Бундеслиги.